İBB’nin 2021 zamları! Mezar ücreti 37 bin 400 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Aralık ayı 2'nci toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında bulunan Başkan Danışmanlarının yönetim kurulu üyeliklerinden gelen ve huzur haklarını içermeyen brüt maaşları kabul edildi. Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları 11 bin 556 lira 79 kuruş oldu. İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan gelen talepte danışmanların brüt ücreti Genel Sekreter maaşının yüzde 75'ini aşmamak üzere hesaplanması istendi. Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu Genel Sekreter brüt maaşının 15 bin 409 lira 5 kuruş olduğunu ve bu ücretin yüzde 75'i olan 11 bin 556 lira 79 kuruşun danışmanlara ödenmesini uygun buldu.



DÜZELTME ZAMMI GELDİ



Öte yandan sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü.Hukuk Komisyonu, İBB Başkanlığı ile İETT'de görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde düzenleme yapılmasını uygun gördü. 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam ikinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi. Zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacakken zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutardan verilmesi karara bağlandı.



KARARNAME SAYESİNDE KİRALARA ZAM YAPILMAYACAK



Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali içerisindeki ticari alanlardan kısıtlamalar süresince cari kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına, kısıtlamalar sebebiyle faaliyeti durdurulan ya da fiilen faaliyette bulunamayan kiracıların faaliyetlerini durdurulduğu süre içinde kira bedelinin tahsil edilmemesine karar verildi. Bununla birlikte 19 Mart 2020'den pandemi bitene kadar kiralara zam yapılmaması kararlaştırıldı.



BOŞ MEZAR 37 BİN 400 LİRA OLDU



İBB yönetimi 2021 yılında imar, ulaşım, trafik, park ve bahçeler, çevre, kent ekonomisi, Deniz hizmetleri, Hal müdürlüğü, mezarlıklar müdürlüğü, zabıta hizmetleri, kültür sanat, sağlık hizmetlerine zam istedi. İBB yönetimi tarafından hazırlanan ücretlendirme tarifelerinde hizmetler kalem bazlı yüzde 90 ila yüzde 150 zamlı olarak gelirken ilgili komisyonlar tarafından 2021 ücretlerinin maksimum yüzde 10 zamla yürürlüğe koyulduğu görüldü. Yeni belirlenen tarife göre boş mezar yeri birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet'te cenaze yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, boş mezar yeri beledi ise 34 bin TL'den 37 bin 400 liraya yükseltildi. Erdinekapı Şehitlik, Merdivenköy, Bülbülderesi, Emirgan gibi yerlerde yer alan mezarlıklarda boş yer bedeli ise 7 bin TL'den 7 bin 500 liraya yükseltildi. Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. Grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarıldı.



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