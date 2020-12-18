‘KADES’ uygulaması hayat kurtardı

Batman'da yaşayan F.S, uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.S.'nin ikametine gelmesi üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım çağrısı yaptı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasından aldıkları ihbarla olay yerine kısa sürede intikal etti.

Polis, uzaklaştırma kararı bulunan M.S., eşi F.S.'ye olası bir zarar vermesinin önüne geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.S., mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

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