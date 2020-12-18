PKK/YPG'li teröristler muhaliflere saldırıyor

Terör örgütü YPG/PKK'lı, Suriye'de muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) 3 ofisini daha basarak kullanılamaz hale getirdi. PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yönelik bir süredir sokak ayaklanmaları ve zaman zaman düzenlediği saldırıları Suriye'ye taşımasının ardından Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gerginlik giderek artıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, önceki gün KDP himayesindeki ENKS'nin Haseke il merkezine, Kamışlı ilçe merkezine ve Aynel Arab (Kobani) ilçe merkezindeki toplam 3 ofisine daha saldırdı. YPG/PKK Kamışlı'da bastıkları ENKS ofisini ateşe verdi. Derbesiye ilçesinde 14 Aralık'ta ENKS ofisine silahlı saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, Kürt muhaliflerin Amude ilçesindeki ofisini basarak ateşe vermişti. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt muhaliflere yönelik saldırıları SABAH'a değerlendiren ENKS Derbesiye Ofisi Başkanvekili Eşref Mele şöyle dedi: ENKS ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir süredir görüşmeler devam ediyor.

Biz bölgedeki muhalif Kürtler olarak SDG'den bazı taleplerimiz var. Sincar Anlaşması'nın ardından PKK, Irak'ta zor duruma düştü. Bunun yüzündem IBKY kontrolü altındaki bölgelerde sokak gösterilerini organize ederek farklı şehirlerde KDP binalarına saldırdı. Şimdi bu kavgayı Suriye'ye taşımak istiyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki ofislerimiz bir bir ateşe verildi. Terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı adına Devrim Gençleri örgütü dedikleri örgüt bir süre önce arabamı ve evimi yakmak istedi. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Sonra ofise saldırdılar. Kapıda kurşun izleri var. Bütün kapıları camlar kırılmıştı. Maddi olarak çok zarar vermişlerdi. Saldırı anında kimse yoktu. O yüzden sadece maddi zarar oluştu. Bu saldırının amacı Kürt birliğine zarar vermek. Kürtlerin birliği için yapılan konuşmalara zarar vermek. Bu konuşmalar anlaşmalar, başarılı olmasını istemiyorlar.

SMDK'DAN KINAMA



Suriye'deki siyasi muhalefetin çatı yapılanması olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Haseke, Kamışlı, Dırbesiye ve Amude'de Kürt Ulusal Meclisi (ENKS) binalarına yönelik yapılan saldırıları kınadı. SMDK'nın bildirisinde, PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'ye bağlı unsurların Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ile Peşmerge mevzilerinin bombalananı konusunda uyarıda da bulunularak "Bu eylemlerin amacının bölgede istikrarsızlık ve kaosu besleyerek komşu ülkeleri tehdit eden boyutlara ulaşmasından endişe ediyoruz" denildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgede PYD ile PKK arasındaki ilişkinin artık son bulması gerekmektedir. Bununla beraber, örgüt militanlarının sivillere yönelik ihlalleri ve Esed rejimi ile ortaklaşa yürüttüğü eylemler durdurulmalıdır. Terör örgütü PYD'nin izlediği bu politika, Suriye halkının talepleri ve bu halkın bir parçası olan Kürt vatandaşların iradesiyle taban tabana zıttır."