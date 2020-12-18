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'te gösteri ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

il genelinde Mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler dışında miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:57 Son Güncelleme: 18.12.2020 12:57 ABONE OL
Siirt'te gösteri ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Siirt il genelinde Mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler dışında miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı.

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Korona Virüs (COVİD-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

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Siirt'te gösteri ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
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