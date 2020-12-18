Skandal ifadelere AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den tokat gibi yanıt

TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde CHP'li Özel'in skandal ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den tokat gibi cevap geldi. CHP iktidarında ülkenin nasıl bir gidişatta olduğunu hatırlatan AK Partili Zengin, ülkenin AK Parti geldiğinde dönüştüğünü hatırlattı ve "AK Parti bir efsane" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin 18 yılda 6 genel seçim, 4 yerel seçim, 2 cumhurbaşkanlığı, 3 halk oylaması kazandığına dikkat çekerek, "Bu, dünya tarihinde gurur verici bir efsanedir" dedi.

Zengin, CHP'li Özel'in çirkin "diktatör bozuntusu" sözlerine de yanıt verdi ve şöyle dedi:

"Eğer bir yerde sandık varsa, özgür seçim varsa diktatörlükten bahsedemezsiniz. Hem 'Kararı millet versin' diyeceksiniz ama diğer taraftan da milletin verdiği kararın neticesine 'diktatörlük' diyeceksiniz… Kılıçdaroğlu, 'Biz, sandıkta demokrasiden yana olanlar birleştiği zaman, dünya siyasi tarihinde otoriter bir rejimin demokratik yollarla dönüştüğünü göreceksiniz' diyor. Ben de diyorum ki günaydın, dönüştü, dönüştü. Türkiye'de AK Parti geldiğinden beri demokratik bir rejim var, gün ve gün kalitesi artan demokratik bir rejim var. Vesayet son buldu, yasaklar son buldu. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum."