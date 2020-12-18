Son Dakika - 4 yerli aşıdan müjdeli haber geldi! Bakan Mustafa Varank açıkladı...

İLERİ AŞAMA HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASI

Hayvan deneylerinin ileri bir aşaması olan karşı koyma testleri de TÜBİTAK MAM'da başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor, böylelikle, Faz-1'in de ötesinde Faz-2 klinik aşama için de hazırlıklar yapılıyor. 2 tesis için insan deneylerine geçme yolunda gerekli olan güvenli üretim onayı verildi. 1 tesisin de başvuru süreci devam ediyor. Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde, adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak.