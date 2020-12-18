Son Dakika - 4 yerli aşıdan müjdeli haber geldi! Bakan Mustafa Varank açıkladı...

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'nda Türk bilim insanlarının Kovid- 19 aşısı ve ilacı çalışmalarında geldiği son durumu anlattı. Koronavirüsle mücadelede artık aşı, ilaç ve pandemiden kurtulacağımız günlerin projeksiyonları konuşulurken önemli açıklamalar yapan Bakan Varank konuşmasında şu bilgilere yer verdi;
500 TÜRK BİLİM İNSANI BİR ARAYA GELDİ
COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında 49 farklı kurum ve kuruluştan 500'e yakın araştırmacımız bir araya geldi. İnaktif aşı, adenovirüs aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, dünyada ilk kez geliştirilen ASC zerrecik teknolojisine dayalı rekombinant aşı, DNA aşıları, mRNA aşısı ve Rekombinant Spike Proteini aşısı gibi türler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.
İLERİ AŞAMA HAYVAN DENEYLERİ AŞAMASI
Hayvan deneylerinin ileri bir aşaması olan karşı koyma testleri de TÜBİTAK MAM'da başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor, böylelikle, Faz-1'in de ötesinde Faz-2 klinik aşama için de hazırlıklar yapılıyor. 2 tesis için insan deneylerine geçme yolunda gerekli olan güvenli üretim onayı verildi. 1 tesisin de başvuru süreci devam ediyor. Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde, adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak.
ENFEKSİYONUN ÖNLENMESİ VE BULAŞ AZALTICI OLMASI KANITLANDI
Klinik öncesi deney sonuçlarına göre bu molekülün enfeksiyonu önleyici ve bulaşı azaltıcı olarak kullanılmasının mümkün olduğu kanıtlandı. Bu kapsamda yeni geliştirilen ilaç adayının Faz-2 klinik çalışmalarına yakın zamanda geçeceğiz, başvurumuzu yaptık. Kovid- 19'a karşı anti-viral etkinlik gösteren Ribavirin etken maddesi için de Faz-3 klinik denemelerinin başlatılması için yakın zamanda başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Diğer moleküller üzerindeki çalışmalar da başarıyla devam ediyor.
DÜNYADA ÜÇÜNCÜYÜZ
Ekosistemdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer alıyor. Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülke konumundayız.
BİR SÜRE SONRA ARAMIZDAN ÇIKIP GİDECEK
Hiçbir salgın gibi koronavirüs salgını da sonsuz değil. Belki de bu gündem aylar sonra hayatımızdan tamamen çıkıp gidecek, unutulacak. Ancak bu sürecin sonunda aşı teknolojilerinde yerli ve milli çözümler geliştirip üretebilme kabiliyetine sahip bir Türkiye kalacak.
DÜNYAYA ÖRNEK AŞILAMA KAMPANYASI YAPACAĞIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı son toplantıyla ilgili bilgi verdi. Bilim Kurulu üyelerinin hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesinde önemli katkı sağladığına dikkat çeken Koca şunları söyledi: "Bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelindi, Faz II çalışmalarına hazırlanılmakta.
2 inaktif ve 2 adenövirüs temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına geldi.
Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (Pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmekte. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmekte. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir."
16 Aralık 2020 tarihinin Türkiye'nin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Koca "DSÖ Avrupa Bölgesi'nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye'de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir.
Dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.