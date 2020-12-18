Son dakika gelişmesi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" iddiasına yanıt verdi. Bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine katılan Bahçeli verilen arada gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtladı.

Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Cumhur İttifakı yanıtı! | Video





"TELEFONU NASIL DİNLENMİŞSE BUDA ÖYLE DİNLENMİŞ"



Bahçeli, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir çok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur ittifakı devam edecek.2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak" dedi. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun "Telefonum dinleniyor" açıklamasında atıfta bulunan Bahçeli, "Telefonu nasıl dinlenmişse buda öyle dinlenmiş demek ki" ifadesini kullandı.



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