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Son dakika: Bakan Koca 'asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür' diyerek detaylarını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün ’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" ifadesine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:55 Son Güncelleme: 18.12.2020 22:07 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca 'asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür' diyerek detaylarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıları için getirilen 'Acil kullanım onayı' için ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" dedi. Koca ayrıca 'Basın Açıklaması'nı bir fotoğrafla paylaştı.

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Son dakika: Bakan Koca 'asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür' diyerek detaylarını açıkladı
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