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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Kritik verileri paylaştı... İşte vaka sayısında son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'daki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, İstanbul'da son bir haftada pozitif vaka sayısındaki azalmanın yüzde 20'yi bulduğunu ve bunun yansımasının hastanelerde görüldüğünü belirtti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 20:05 Son Güncelleme: 18.12.2020 20:06 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Kritik verileri paylaştı... İşte vaka sayısında son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, son dakika Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki rutin değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında, tedbirlerin etkisinin görülmeye başladığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

POZİTİF VAKA SAYISINDAKİ AZALMA...

İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

HASTANELERDEKİ SON DURUM

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

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Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

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Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Kritik verileri paylaştı... İşte vaka sayısında son durum!
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