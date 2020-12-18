Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Kritik verileri paylaştı... İşte vaka sayısında son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.
Bakan Koca, son dakika Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki rutin değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.
Paylaşımında, tedbirlerin etkisinin görülmeye başladığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
POZİTİF VAKA SAYISINDAKİ AZALMA...
İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.
HASTANELERDEKİ SON DURUM
Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.