Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması! Kritik verileri paylaştı... İşte vaka sayısında son durum!

Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.