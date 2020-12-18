Son dakika... Binalara pandemi düzenlemesi! Balkon ve teraslar...

Son dakika... AK Parti, hazırladığı "Covid'in Çevresel Etkileri ve Kentleri Dö-nüştüren Salgınlar" raporunda yeni binaların pandemiler göz önünde bulundurularak inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hazırlanan raporda dikkat çeken ifadeler yer alırken koronavirüs ve benzeri salgınlara karşı binaların dayanıklı hale getirilmesinin içerisinde havalandırma alanları öne çıkıyor. Üstelik sadece evler değil iş yerleri de gündemde. İşte ayrıntılar;