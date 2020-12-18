Son dakika: CHP'den yolsuzluklar zincirine dev bir halka daha! Milyonluk ihale işi bitiremeyen firmaya yeniden verildi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012'de kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla ihale ettiği Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi, resmen kamu kaynaklarını yutan kara deliğe dönüştü. 2012 yılında 53 milyon 974 bin 890 liraya anahtar teslimi Çek Azd Praha-Cross Zlin Ortak Konsorsiyumuna ihale edilen sistem, milyonlarca lira para harcanmasına rağmen 8 yılda bir türlü faaliyete geçirilemedi.

Aradan geçen süreçte ihaleyi alan yüklenicinin sorumluluğunda olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir türlü aktif hale getirilemeyen sistemi çalıştırmak için hizmet alımı şeklinde onlarca ihale daha yaptı. Bu ihalelerin büyük kısmı, Kamu İhale Yasası'nın doğal afetlerde, salgın hastalıklarda, can ve mal kaybı gibi ani ve beklenmeyen durumlarda başvurulan 21 b maddesi uyarınca, ihale ilanına çıkılmaksızın, hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildi.

57 MİLYON DOLAR

Üstelik yapılan 10'un üzerindeki ihalenin 3'ünü, en başından beri zaten sistemi çalışır şekilde teslim etmekle mükellef iki ortaktan birisi olan Cross Zlin alırken diğer ihaleler de başka firmalarda kaldı. Böylece Büyükşehir'in bu güne kadar sistemi çalıştırmak için harcadığı toplam para 200 milyon liraya yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz aylarda 'Sistemin bakımı, onarımı ve çalıştırılması' adı altında çıktığı ihalenin Kamu İhale Kurumu Kararı ile iptal edilmesinin ardından skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi.

İzmir Büyükşehir, 2012'de ihale ettiği işin kesin kabul işlemini gerçekleştirmek için 30 Ağustos 2020 tarihli başkanlık oluru ile 4 Eylül 2020 tarihinde kesin kabul komisyonu kurdu. Büyükşehir bünyesinde görev yapan çok sayıda elektrik, elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisi varken komisyonda bir tane bile mühendise yer verilmedi. Tamamı teknisyen ve teknikerlerden oluşan 5 kişilik kesin kabul heyeti, 4 Eylül 2020 ile 4 Kasım 2020 tarihleri arasında kısa adı İZUM olan İzmir Ulaşım Merkezi'ne giderek sistemi yerinde inceledi.

SABAH'ın ele geçirdiği belgelere göre yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olmadığını belirleyen komisyon, 18 Ağustos 2018 tarihli geçici kabul tutanağında yer alan eksikliklerin aradan geçen 2 yıllık süreçte halen daha giderilmediğini belirledi. Komisyon üyeleri tuttukları tutanakla birlikte kesin kabule engel teşkil eden eksik, kusur ve arızaları içeren 20 maddelik eksiklikler listesi hazırladı.

ÇOK ACİL KODLU YAZI

Komisyonun tuttuğu tutanak doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak imzası ile 24 Kasım 2020 tarihinde yüklenici AZD Praha-Cross Zlin A.Ş iş ortaklığına 'çok acil kodu' ile yazı yazdı. Firmadan kesin kabul heyetince tespit edilen eksiklikleri 30 günlük süre içinde tamamlaması, 30 Kasım 2020 tarihinde süresi dolacak olan kesin teminat mektubunun süresini de uzatması istendi. Fakat Atak'a bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı, yüklenicinin eksik imalatları tamamlamasını beklemeden 2 Kasım 2020 tarihinde yeni bir hizmet alım ihalesi yaptı. Üstelik iş, yasal sorumluluk gereği eksiklerini tamamlaması gereken ortak konsorsiyumda yer alan iki şirketten birisi olan Cross Zlin A.Ş'ye verildi. Toplam 1.5 aylık süreyi öngören hizmet alımı için de Çek Firma ile 13 Kasım 2020 tarihinde 6 milyon 428 bin 850 lira bedelle sözleşme imzalandı. KDV ile birlikte Büyükşehir'in kasasından çıkacak para miktarının 7 milyon 580 bin lirayı bulacağı belirtildi. Kesin kabul heyetinin belirlediği 20 maddelik eksikler listesinde yer alan çok sayıda işin yeni yapılan hizmet alım ihalesinin kapsamına alınmış olması skandal olarak nitelendirildi.