Son dakika haberi: 2 yıllık bekleyiş sona erdi! Trabzon'da pistten çıkan uçağın ne olacağı belli oldu

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı, kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesindeki pazar yerinde yaklaşık 2 yıldır bekleyişini sürdürüyor. Uçağın akıbeti ile ilgili karar aşamasına gelinirken, uçağın kütüphane olabileceği belirtildi.Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken, geçen yaklaşık 2 yıla rağmen nasıl değerlendirileceği konusunda bir karar alınamamıştı. Yerel seçimler sonrası göreve gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise daha önceki açıklamalarında uçağın başlarına bela olduğunu belirterek, birçok proje üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.