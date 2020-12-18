Son dakika haberi: Corona belirtileri arasında bu da varsa Covid-19 testi pozitif çıkıyor! Mutasyona uğrayan virüs...

Koronavirüsün çeşitli belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı, son açıklama sonrasında daha fazla dikkate alınmayı hak ediyor. Doç. Dr. Muhammed Keskin, hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalarının büyük bir çoğunluğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Koronavirüsün belirtileri yaygın ya da seyrek olarak her insanda farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Kişinin sağlık durumu, maruz kaldığı virüs yükü gibi etkenler bu değişikliklere neden oluyor.