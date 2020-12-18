Son dakika haberi: Gizemli hastalık öldürüyor! Corona virüs belirtileri ile karıştırılıyor...

Dünyada corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken gizemli hastalık hakkında son dakika haberi geldi. Kan pıhtısı mı Covid-19 mu? Bu soru bilim dünyasında tartışılan konular arasında yer alıyor. Doktorlar, kan pıhtısı belirtilerinin Covid-19 belirtileri ile karıştırıldığı konusunda uyardı. Nefes darlığı ve bayılmalar da dahil olmak üzere kan pıhtısının bazı semptomları, bazı vakalarda yanlış bir biçimde Covid-19'dan sorumlu tutulduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
"KAN PIHTISI MI COVİD-19 MU?"
Bu nedenle, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kan pıhtısı sorunu yaşayan hastalar, ihtiyaç duydukları tedavi yerine Covid-19 tedavisi almaya devam ettiği kayıt altına alındı.
Thrombosis UK adlı bir yardım kuruluşunun yaptığı uyarıda yanlış teşhis konulan Covid-19'un önlenebilir ölümlerin engellediği bildirildi.
"YANLIŞ TEŞHİS ÖLDÜRÜYOR"
Bu kuruluş, aynı zamanda semptomların büyük olasılıkla Covid-19'dan kaynaklandığı bildirilen, fakat tanınabilir kan pıhtılaşması semptomları hastalarının sıklıkla rapor edildiği konusunda uyardı.
Sonuç olarak, bu hastaların birçoğuna yaşamı kritik bir aşamada ve trajik bir şekilde ölümünden sonra kan pıhtısının sebep olduğu ölümlerin fark edildiği bildirildi.
Üstelik, her yaşta ortaya çıkabilecek kan pıhtılarının yanlış tanısının salgın nedeniyle daha yaygın hale gelmesinden korkulduğu belirtildi.
"HAREKETSİZ KALMAK RİSKİ ARTIRIYOR"
Bir kan pıhtısı için en büyük risk faktörlerinden birinin aktivite eksikliği ve uzun süre hareketsizlik olduğu da bilinenler arasında. Salgın süresinde insanların daha hareketsiz kalması da kan pıhtısı oluşumunu da tetikler unsurlardan biri haline geldiği bildirildi.
Profesör Beverley Hunt ise bu süreci onaylayarak hastaneye tehlikeli bir kan pıhtısı vakası ile başvuran insanların sayısında artış ortaya çıktığını belirtti.
Thrombosis UK'nın medikal direktörü Profesör Hunt, telefon ve e-danışma sürecindeki artışla birlikte sağlık uzmanlarının gerekli tüm araştırmaları yapamadığını ve bu nedenle insanların trajik bir biçimde teşhis edilememiş kan pıhtısı sonucu ölmesinden endişeli olduklarından belirtti.
Kan pıhtıları ve Covid-19'un tüm ayırıcı semptomlarını bilerek bu gereksiz can kayıplarını önüne geçilebileceğini de sözlerine ekledi.