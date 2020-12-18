Son dakika haberi: Gizemli hastalık öldürüyor! Corona virüs belirtileri ile karıştırılıyor...

"HAREKETSİZ KALMAK RİSKİ ARTIRIYOR"

Bir kan pıhtısı için en büyük risk faktörlerinden birinin aktivite eksikliği ve uzun süre hareketsizlik olduğu da bilinenler arasında. Salgın süresinde insanların daha hareketsiz kalması da kan pıhtısı oluşumunu da tetikler unsurlardan biri haline geldiği bildirildi.

Profesör Beverley Hunt ise bu süreci onaylayarak hastaneye tehlikeli bir kan pıhtısı vakası ile başvuran insanların sayısında artış ortaya çıktığını belirtti.