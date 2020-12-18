Bu çok umut verici bir gelişme. Dolayısıyla her 100 kişiden 90'ın üzerinde kişi korunacak gözüküyor. Eğer biz toplumun yüzde 70'ini aşılarsak, bu virüsü tamamen toplumdan ekarte etmiş olacağız. Virüs artık bizim gündemimizde olmayacak gibi düşünebiliriz. Ancak herkeste 'aşı koruyucu olacak' diye kesin bir şey yok. Bu çalışmalar da genellikle 40 bin kişilik kişiler üzerinde yapıldı.



