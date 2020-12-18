Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 18 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 18 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı | Video

18 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:

246 CAN KAYBI, 26 BİN 410 YENİ VAKA



Türkiye'de dün 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin 610, hasta sayısı 4 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu. 31 bin 945 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI:

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 206.102

VAKA SAYISI: 27.515

HASTA SAYISI: 4.209

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 30.494

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.955.680

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.721.607

AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim