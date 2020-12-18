SON DAKİKA! Lig maçlarının ertelenmesi masada mı? Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken çıkış: İhtimal çok yüksek...

'KAFİLENİN AZ KİŞİDEN OLUŞMASI GEREKİYOR'

Futbolcuların kullandığı ortak soyunma odalarındaki riske de değinen Prof. Dr. İlhan, "Bu arada soyunma odasında, otobüste hijyen kurallarına, kalabalıklaşma yapmamaya, temiz hava ile bir arada olmaya özen göstermek gerekir. Sırf futbolcular için değil, spor salonları için de aynı durum söz konusu. Mutlaka temiz havanın ortama girmesine izin vermek, bir kullanımdan sonra spor salonlarını ya da soyunma odalarının iyi temizlenmesi gerekiyor. Olabildiğince az kişi ile kafilenin oluşması gerekiyor. Belki futbolcu sayısı 11 kişi olarak gözükmekte; ama takım bileşenleri, diğer destekçilerini düşündüğümüzde 30-40 kişiye varan bir gruptan bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman herhangi birinde pozitif çıksa hele ki soyunma odasına girenleri düşündüğümüzde riskin çok yüksek olacağını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadesini kullandı.