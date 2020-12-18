Bostancı’dan ders gibi yanıt! “Eleştirileriniz halk nezdinde şeref nişanesi olarak görülüyor”

TBMM'de yaklaşık iki ay önce başlayan 2021 yılı bütçesinin görüşme maratonunda sona gelindi. Meclis Genel Kurulu'nda, bütçenin son görüşmeleri yapıldı.

Genel Kurulu TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izledi.

143 SAATLİK GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin 11 gün sürdüğünü, 143 saatlik çalışma yapıldığını söyledi. Şentop, milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sürecinde kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri milletin büyük bir merak ve ilgiyle izlediğini belirterek, "Görüşmeleri Kovid-19 salgınının etkileri altında gerçekleştiriyoruz… Bu zorlu şartlara rağmen bugüne kadarki bütçe görüşmeleri sürecinde, gerek Komisyon ve gerekse Genel Kurul aşamalarında çalışmalara katılan, müzakerelere katkı sağlayan bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

MHP: TÜM OYUNLAR BOZULDU

Bütçenin son görüşmelerinde ilk kürsüye çıkan MHP temsilcileri oldu. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte vesayet odaklarının tasfiye edildiğini belirterek, "Türkiye ayak bağlarından kurtulmuş, öz güvene kavuşmuştur. Türkiye bu dönemde maruz kaldığı tüm saldırıları güçlü bir şekilde karşılık vererek püskürtmüş, ülkemize yönelik oyunları bozmuştur" dedi. Kalaycı şöyle devam etti:

"AB, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına ve hukukuna saygılı olmalı, objektif davranmalıdır… Geçmişte talep ettiğimiz silahları ve füze savunma sistemlerini satmayan ABD'nin 'S-400'ü niye aldınız?' diye yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır."

MHP İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu, Kovid 19 salgını sonrası Türk ekonomisin hızla toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Aksu, "Bu olumlu gelişmelerle hızla toparlanan ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapılırken, egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ile ekonomi üzerinden yapılan operasyonlar ve bunlarla mücadelenin getirdiği ekonomik maliyet de dikkate alınmalı, etrafımızdaki ateş çemberine duyarsız kalmanın, içeride ve dışarıdaki husumet cephesini hafife almanın tarihi yanılgı olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.

HDP'LİLERİN "SÜLEYMAN SOYLU" HAZIMSIZLIĞI

Bütçe görüşmelerini son gününde HDP'lilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazımsızlığı devam etti. Kamuoyunda büyük ses getiren Soylu'nun bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında 'Ohh paralar terör örgütüne gitmiyor, millete gidiyor' sözlerinden dolayı eleştiren HDP'lilere AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ders gibi yanıt verdi. Bostancı, "Bugüne kadar bütün İçişleri Bakanları sizin öfkenizin ve kızgınlığınızın muhatabı oldular. Çok fazla eleştirdiniz. Ama en çok eleştiriyi Sayın Süleyman Soylu'ya yaptınız, Gidin halkın arasına çıkın. Göreceksiniz ki sizin bu eleştirileriniz ona göğsünde halk nezdinde şeref nişanesi olarak görülüyor" dedi.

BUGÜNE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜNE İTİRAZ ETTİKLERİNİ GÖRMEDİK

HDP'nin sürekli demokrasi ve özgürlüklerden bahsettiğini terör örgütünü ıskalayan bir dili olduğuna dikkat çeken Bostancı, "PKK 36 yıldır Türkiye'deki demokratik ortamı tehdit ediyor. Ama bugüne kadar HDP'nin teröre itiraz ettiğini görmedik. Hedeflerinde devlet var, devletin terör örgütleriyle mücadelesi var" diye eleştiride bulundu. Bostancı, devletin terör ör-gütleriyle mücadelesinin haklı meşru olduğunu belirtti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın partisine kadınların büyük destek gösterdiği yönündeki açıklamasını anımsatan Bostancı, "Konuşmasında çocukları dağlara kaçırılan anneler yok, dağa kaçırılan kız çocukları yok. Terör örgütleri tarafından şehit edilen askerlerin, hemşirelerin, doktorların gözü yaşlı eşleri, anneleri yok" diye konuştu.

HDP'lilerin her konuşmalarında halktan söz ettiklerini belirten Bostancı, "Halkın gerçekliği sokağa çıkıp bakıldığında 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan gerçekliktir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidar yapan gerçekliğidir. Eleştirebilirsiniz ama dikkatli bir üslubunuz olacak. Ona göstereceğiniz saygı halka gösterilen saygıdır" ifadelerini kullandı.

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