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Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası asıldı

’nin Yüksekova ilçesi ile İran’la olan sıfır noktasındaki Esendere sınırına üzerinde Atatürk’ün portresinin de bulunduğu Türkiye haritası tabelası asıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:15 ABONE OL
Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası asıldı

Hakkari Valiliği ve Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun destekleriyle Türkiye-İran sınırına Türkiye haritası tabelası yerleştirildi. Üzerinde Atatürk portresi de bulunan özel yapımlı tabela, gündüzleri olduğu kadar akşamları da ışıklarıyla güzel bir görüntü oluşturuyor.

Beldenin hizmetleri için gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Valimizin destekleriyle beldemizin sınır noktasına ve iki ülke arasında giriş ve çıkış yapan vatandaşların görülebileceği şekilde özel tabelamızı astık. Görünümüyle beldeye ve sınıra renk kattı. Beldemize hayırlı olsun" dedi.

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Türkiye-İran sınırına Türkiye tabelası asıldı
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