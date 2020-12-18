Vali'den 3450 rakımdaki sınır hattına ziyaret

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan 3450 rakımlı Göllerbaşı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman Mehmetçikleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık yaptığı açıklamada "Bölgede son zamanlara PKK terör örgütüne aman vermeyen Mehmetçiğimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde insanlar huzur içinde bir yıl geçirdi. Doğa turizmi açısında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bunu bizzat bizlere iletti. Öte yandan terör korkusu olmadığı için güvenlik güçlerinin sağlamış olduğu önlemler sayesinde bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu yıl hayvanlarını bu dağlarda, yaylalarda otlattılar. İnşalah gün geçtikçe bölgedeki huzur ortamı dahada artacak." şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık, daha sonra bölgede güvenlik güçleri için yapılan kalekol, üst bölgelerinin yol ve elektrik çalışmaları hakkında yetkilerden bilgi aldı.