Vefat eden Belediye Başkanı'na veda

Dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya için Ula Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Akkaya'nın naaşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Akyaka mezarlığına defnediliyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın ULA ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambULAns ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den ULA Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de ULA'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. Son yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.