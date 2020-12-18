Yunanistan Savaşa mı hazırlanıyor? A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça bu soruların cevabını A Haber ekranlarında verdi…

"ADETA BİR TETİKÇİ OLARAK FONKSİYON ALABİLECEĞİ BİR DURUM VAR"

Yunanistan'ın silahlanma programı bu yaz Oruç Reis'teki gerginliğin ardından başladı. Ama 1993'ten beri Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasındaki anlaşma ile bu süreç aslında çoktan başladı diyebiliriz. Burada amaç Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanabilmesi. Birbirlerini kollayarak uzun br süredir bu silahlanma var. Fakat bu yaz Oruç Reis süreciyle birlikte Türkiye'ye karşı kendi açılarından bir savaş ihtimalini de göze aldıklarından dolayı ekonomik krize rağmen böyle bir silahlanma içine girdiler. Kendileri açısından bir güvence var. Doğu Akdeniz, Avrupa ve ABD nezdinde Türkiye'ye karşı oluşan bir konjonktür var. Kendilerinin de adeta bir tetikçi olarak fonksiyon alabileceği bir durum var. Arkalarında Batı'nın ve ABD'nin olduğu belki bir sıcak çatışmayı göze alabilirler. Bunun içinde hava kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde üstünlüğü kazanabilmek. 2021 yılı bu krizlerle devam edecek bir yıl. Rum tarafı yıllardır uyuşmaya yanaşmıyor. Demek ki bir B planları var.