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178 yıl 7 ay hapis cezası verilen üyelerinin hapis cezası Yargıtay’ca onaylandı

Fettullahçı Terör Örgütü Paraler Devlet Yapılanması (/) Silahlı Terör Örgütü’nün sivil yapılanmasına yönelik olarak 27 Ocak 2016’da  gerçekleştirilen operasyonla yakalanan  yargılandıkları mahkemede 4 ila 10 yıl arasında değişen 19 sanığa verilen   toplam  178 yıl 7 ay  hapis cezalarına mahkum olan 2’si il imamı  19 sanığın hapis cezasını, Yargıtay 16. Ceza Dairesince  onayladığı öğrenildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 00:33 Son Güncelleme: 20.12.2020 00:33 ABONE OL
178 yıl 7 ay hapis cezası verilen FETÖ üyelerinin hapis cezası Yargıtay’ca onaylandı

Malatya Emniyetinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Malatya'daki sivil yapılanmasına yönelik olarak, örgütün Malatya 'Mütevelli Heyeti'ni oluşturanların da aralarında bulunduğu ve 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde 27 Ocak 2016'da gerçekleştirilen ilk operasyonun yargı süreci tamamlandı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Kasım 2017 tarihinde sonuçlanan yargılama ile ilgili olarak verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi hükme bağlandı.
Yargıtay hükmüne göre; il imamı olan 2 sanığa "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan 15'er yıl, 9 sanığa "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 10'ar yıl, 4 sanığa "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 8'er yıl 9'ar ay, yine aynı suçtan 1 sanığa 7 yıl 6 ay, 1 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl ve 1 sanığa ise verilen 4 yıl 4 ay 165 gün hapis cezası onaylanmış oldu.
Onaylanan hükme göre; Örgütün Malatya İl İmamı olma suçundan öğretmen Yücel Yılmaz ile İl Müftülüğünde vaiz olarak görevli Zekai Işık'a "Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi" olma suçundan 15'er yıl, "Örgütün Bölgecileri" olmakla suçlanan Hasan Yıldız, Mustafa Akar, Turgut Altın, İmdat Özçelik, Osman Çekiç, Kaan Emre Öztaş, Halil Kayış ile Suat Sarın ve Avukat Turan Canpolat'a "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 10'ar yıl, işadamları Gökhan Gökbulut, Haşim Oskaloğlu, Yakup Öztürk, Kubilay Karaaslan, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 8'er yıl 9'ar ay, işadamı Ömer Fatin Nalçacı'ya "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Avukat Mehmet Alper Dabağ'a 6 yıl 3 ay, işadamı Muzaffer Erşan'a 5 yıl, işadamı Bayram Eken'e 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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178 yıl 7 ay hapis cezası verilen FETÖ üyelerinin hapis cezası Yargıtay’ca onaylandı
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