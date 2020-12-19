3500 yıllık tevrat bulundu! O şüpheli gözaltında

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği Ekipleri, dün Muğla genelinde 2863 SKM tarihi eser kaçacakcılığının önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmalarında Ü.B. isimli şahsın il dışından gelerek ilimize tarihi eser getireceği, burada da satışını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan şok uygulamayla şehir girişinde araçta yapılan aramada, Siyah ve kahverengi renkte deri kaplama TEVRAT kitabının 32 sayfadan oluştuğu, altın varaklı el yazması ile ibranice yazilarin ve sembollerin bulunduğu, yaklaşık olarak 3000 - 3500 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.