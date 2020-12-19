Açık Kapı Birimi'ne yoğun ilgi! Kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor...

Vatandaşların her türlü sorun, şikâyet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği açık kapı birimleri; gelen talepleri hassasiyetle takip ederek, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarında yoğunluk azalırken, çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

KİMLİK MAĞDURİYETİ AÇIK KAPI'YLA SON BULDU

Doğrudan vatandaşla temas eden birimler olan Açık Kapılarda ilginç hikayelere de rastlanılıyor. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası N. E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı. Dolandırıcılar tarafından Kocaeli'nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan hatta kanser ilaçlarını alamayan, engelli maaşı bağlatamayan N.E.'nin sorunu, Eskişehir ve Kocaeli Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ve ısrarlı takibiyle çözüldü. Sonrasında engelli maaşı da bağlanan N. E., haciz korkusundan kurtulduğu gibi artık ilaçlarını rahatlıkla alabiliyor.



UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU

Muşta ikamet eden İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine "beni bu illetten kurtarın" diyerek şahsen başvuran C. K. yaklaşık 1 yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp yardım istedi. Sonrasında tedavi süreci başladı. İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle üç aylık bir çalışmanın sonucunda C. K., iyileşmiş ve bağımlılıktan kurtulmuş olarak Muş'a geri döndü. Üniversiteyi bitirip KPSS'den 79 puan aldı.



KADINA ŞİDDETTE DE AÇIK KAPI GÖREV BAŞINDA

Kadına yönelik şiddet vakalarında da Açık Kapı birimleri başvuru alıp, takip yapabiliyor. Yine Eskişehir'de evli olduğu eşinden şiddet gören kadın, valilik bünyesindeki Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bu talebin karşılığında kendisine barodan avukat sağlandı, şiddet uygulayan eşine uzaklaştırma kararı alındı. Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardımlar yapıldı.

KAPILAR DAHA DA AÇILACAK

Teşkilatlanması ve personel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip edilenAçık Kapı birimlerinin sayılarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.