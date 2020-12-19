Ahlaksız başkan 30 suçtan sabıkalı

Bitlis'te D.C. isimli bir kadına cinsel içerikli mesaj attığı ve 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptığı gerekçesiyle Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın suç dosyası kabarık çıktı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26 Ocak 2020'de Bitlis İl Başkanlığı onaylanan ve şantaj, cinsel taciz suçlarından yargılanması devam eden Uyanık'ın, hakaret ve dolandırıcılık gibi bir dizi ekonomik suçların da aralarında bulunduğu 30 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Uyanık'ın ayrıca sahibi olduğu şirketin Türkiye'deki ihalelere girişinin 2022'ye kadar yasaklandığı öğrenildi.Karıştığı suçlardan 12'sinden takipsizlik alan Uyanık'ın taciz ettiği kızın babasına attığı mesajlar nedeniyle de hakaret suçundan yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı dava dosyasında taciz ettiği D.C.'nin babası K.C.'ye kızıyla birlikte olmak istediğini, gerekirse kendisine para verebileceğini mesajla ileten Uyanık'ın "Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim, gönderin" şeklinde attığı mesajlar nedeniyle "Hakaret" suçundan yargılandı. Hakaret mesajları nedeniyle Uyanık'ın 4 bin lira adli para cezasına çarptırılması kararı verildi. Uyanık'ın, taciz iddialarıyla ilgili Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.