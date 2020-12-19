Annelerin eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere, evlat nöbetinin 473'üncü gününde bir aile daha katıldı. Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme katıldı. Anne Bacı Göze, kızının daha 16 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada dağa kaçırıldığını anlatarak "Allah aşkına kızım gel. Seni özledim. Ne hakları var, annelere acı çektirmeye" dedi. Göze, anneler tarafından alkışlarla karşılandı.Öte yandan çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP Şırnak il binası önünde 15'inci haftada düzenledikleri eylem sırasında HDP'li grup arasından annelere taş atan şüpheli Z.K. Batman'da gözaltına alındı.