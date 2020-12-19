Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 101. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 101'inci yılı Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, askeri erkan ve bürokratlar katıldı. Törende Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.

Törende şehir adına konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

ATATÜRK KAYSERİ'Yİ 6 KEZ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün101yıl önce karlı bir havada geldiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; " Atatürk, heyetiyle beraber Kayserimize, karlı bir havada Sivas'tan hareket etmişler ve 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı da Kayseri'ye gelmişlerdir. Çifte Kümbetler diye bilinen Sivas Bulvarımızın ilerisindeki o bölgede Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde halkımız tarafından kendileri ve heyeti karşılanmışlardır. Daha sonra İmam Zade Raşit Bey'in evine misafir olmuşlardır. Yanındaki heyette eşlik edenlerde değişik evlerde misafir edilmek üzere geceyi Kayserimiz de geçirmiş, görüşmelere başlamış ve daha sonra Milli Mücadele yolunda ışık saçacak olan çalışmaları yapmaya devam etmiştir. Bu çalışmalarını Cami Kebir'in hemen yanı başındaki Raşit Efendi Kütüphanesi'nde toplum önderleriyle, din büyükleriyle ve şehrin ileri gelenleriyle yapmış. Şehrimize sadece bundan 101 yıl önce gelmiş. Daha sonrada toplam 5 kez ziyaret etmiştir. Her ziyaretinin değişik amacı olmuştur. Şu da gösteriyor ki; Kayseri stratejik bir şehir. Kayseri bir işe sahip çıkarsa o iş yoluna girer. Bu stratejikliği sebebiyle ve geçiş güzergâhı olmasından dolayı da değişik zamanlarda Erzurum'a ya da başka bir yere giderken buraya uğramak durumunda kalmıştır. Ve şehrimizde değişik zamanlarda misafir olmuştur"

"BAĞIMSIZLIK ANLAYIŞIYLA EKONOMİK HAMLELER BAŞLATTI"

Gazi Mustafa Kemal'in Milli Mücadeleyle ilgili çalışmaların yanında daha sonraki süreçte ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz anlayışıyla ekonomik hamleler başlattığını vurgulayan Başkan Büyükkılı; "Hatırlanacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Ankara'da açılması sürecinde alternatif olarak Kayserimiz de gündeme gelmiş, burada da hazırlıklar yapılmıştır. Yani yine stratejik hamlenin gerektiğinde burada olabileceğini vurgulayan en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Milli sanayi hamleleri başlatırken, Savunma Sanayi'nin ana omurgasını oluşturan Tayyare Fabrikası'nın bugünkü Hava İkmal Denilen yerde fabrikanın kurulmasını sağlamış, daha sonra Dokunma Sanayisinde önemli yer edinen Sümer Bez Fabrikası. Tekstil sektöründe gerek Adana'da gerek Kayseri'de ya da Bursa'da bu sektörden ilham alarak bu çalışmaları yaptığını buradan paylaşmak isterim. Tabii yol haritası içerisinde değişik zamanlarda şehrimize geldiğinde Hunat Camimizi, Tayyare Fabrikası'nı ve diğer kuruluşları da ziyaret etmek suretiyle, Hunat Külliyesi'ndeki Selçuklu eserlerini inceleyerek adeta hayranlıklarını gizleyememiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri ziyaretinden o kadar memnun kalmıştır ki, 21 Aralık Pazar sabahı Kayserililere bir beyanname ile teşekkür etmiştir. Gazi Mustafa Kemal, beyannamesinde 'Anadolu'nun kalbi heyecanına bu seyahatimizin ilk merhalesinde Kayseri'de temas ettik. Bu, temasın bıraktığı hâtıra-ı hürmet ve nezaketin oluşturduğu, şükran hissini ömrümüz oldukça muhafaza edeceğiz' ifadelerini kullanarak, birliğin ve beraberliğin dayanışmanın Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'mıza vatanımıza, milletimize ve inancımıza sahip çıkmamızı anlatmıştır. En güzel sahip çıkan bir şehir olan Kayseri'yi önemseyerek bu cümlelerle konuşmuştur. O dönem hasta olduğu için Kızıklı Hoca Efendi olarak bilinen Allah dostunu ziyaret etmek suretiyle hem inancıyla, hem de kanaat önderlerinin bu mücadelede yer almasını sağlamak amacıyla önemli bir duyarlılık göstermiştir"

"MANEVİ HUZURLARINDA 'ŞEHRİMİZE HOŞ GELDİNİZ' DİYORUM"

Kayserimiz en çok şehit veren illerin arasında yer aldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "4 yıl önce 17 Aralık'ta Kayserimiz de şehit edilen 15 canımızı, askerimizi tekrar rahmetle anarken onların şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'deki yoğun ilgi nedeniyle, şehirden ayrılırken Kayseri halkına ithafen şunları da eklemiştir; 'Anadolu'nun ekonomik yaşamında değişmez bir yüksek yeri olan Kayseri'nin, Heyet-i Temsiliye'ye açtığı samimiyet ve dostluk kucağı o kadar sıcak ve o kadar okşayıcı oldu ki, saygıdeğer Kayserililere açık bir gönül borcu ve teşekkürle seslenmeye gerek gördük.' Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizlerde gerek devletimizin, gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrimizin insanın hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret gösterdiğimizi belirtirken, Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli heyetine, manevi huzurlarında "Şehrimize hoş geldiniz" diyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından Atatürk'ün sevdiği eserlerin