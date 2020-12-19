Bakanlar Gaziantep'te: Gereken yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen patlamanın ardından gittiği Gaziantep'te salgının seyri ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Bakan Koca, çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte özel bir hastanede çıkan yangın sonrası başka hastaneye nakledilen hastaların yakınlarıyla görüştü.

Bakanlar Koca ve Gül, yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerinin ardından 3 hastanın nakledildiği Şehitkamil Devlet Hastanesine geçti.

Hastanenin Başhekimi Halil Güven Fincan'dan hastalarla ilgili bilgi alan Koca ve Gül, hasta yakınlarıyla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, "Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta. Olayda sonra hem biz bakanlık olarak hemde Başsavcılık soruşturma başlattı. Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun" dedi.