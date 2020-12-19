Bursa’da 8 bin 451 sokak hayvanı tedavi edildi

Bursa'da belediyenin kurduğu hayvan barınağında 2020 yılı içinde 8 bin 451 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Sokağa terk edilen şiddet gören yada hastalanan hayvanlar veterinerlerin şefkatli elleriyle sağlıklarına kavuşuyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde, sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, her gün yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına faaliyet gösteren merkez, 2020 yılında 8 bin 451 sokak hayvanına kucak açtı. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edildiği merkezde, yıl içerisinde 6 bin 355 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 2 bin 96 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 6 bin 591 hayvana ise koruyucu hekimlik hizmeti verildi.

KISITLAMA DA HAYVANLAR UNUTULMADI

Osmangazi Belediyesi, pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve insanların evlerinde kalmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının en büyük destekçisi oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 68 bin 633 kilogram kuru mamayı ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağladı.