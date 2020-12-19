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Cadde ve sokaklar boş kaldı

’nin 81 ilinde Cuma akşamı saat 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:03 ABONE OL
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Türkiye'nin 81 ilinde Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da bu hafta sonu üçüncü kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı, Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek.

Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da koronavirüs ile mücadelede denetimler arttırılarak gerçekleştiriliyor. Kentte birçok noktada kurulan kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol edildi.

Denetimlerde, vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

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Cadde ve sokaklar boş kaldı
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