Cumhur İttifakı sürecek ve 2023’te tekrar iktidar olacak

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, TV'de 'İttifakı bozmaya zemin hazırladığınız' iddiasında bulundu. Böyle bir niyetiniz var mı?" sorusunu yanıtladı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyin birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı 2023 yılında inşallah tekrar iktidar olacak.Bahçeli, gazetecinin "Neye bağlıyorsunuz bu bozma gayreti iddialarını?" sorusuna da "Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlemişler demek ki" sözleriyle kinayeli bir yanıt verdi.