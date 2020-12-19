Eczacılardan ‘Aşıya güvenin’ açıklaması

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) Çin'de üretilen Kovid-19 aşısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aşının güvenliği yüzlerce insanın katıldığı Faz 2 çalışmalarında kanıtlanmıştır. Bu, kısa vadede ağır bir yan etkisinin olmayacağı anlamına gelmektedir. Aşının güvenliğinin sağlaması yapılmış durumdadır, ancak koruyucu olup olmadığını önümüzdeki süreç gösterecek. Aşılama güvenlidir ve aşıların yan etkileri genellikle minör (basit, küçük) ve geçicidir. Kolda yanma veya hafif ateş hissedebilirsiniz" denildi.