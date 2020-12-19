Hastanedeki patlamayla ilgili savcılık harekete geçti

Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamayla ilgili açılan sorusturma için 2 savci görevlendirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoglu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi gormekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle gorevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.