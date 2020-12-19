History Channel’in, 3 bin yıllık Zerzevan kalesi çekimleri başlıyor

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listeye girmesi beklenilen Diyarbakır'daki Roma İmparatorluğu'nun sınır kalesi 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nin belgesel çekimleri başlıyor. History Channel 6 bölüm halinde, 6 ülkede "Lost Worlds" isimli belgesel serisi için Zerzevan Kalesi'ni de seçti. 25 Ocak'ta ABD'den belgesel ekibi Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı çekimleri için kente Diyarbakır'a geliyor.

ZERZEVAN KALESİ



Askeri yerleşim antik yol güzergâhında, 124 metre yükseklikteki kayalık tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Konumu itibarıyla bütün vadiye hâkim olan, antik ticaret yolu üzerindeki kale, geniş bir alanı kontrol altında tutuyor. Roma sınır garnizonu konumundaki kale, Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne oldu. Tarihi, Asur dönemine (MÖ 882-611) kadar giden yerleşimde, Roma döneminde, MS 3. yüzyılda asıl askeri yerleşim inşa edildi, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanıldı. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.