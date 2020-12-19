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İl Sağlık Müdürü ve Başhekim Covid-19’a yakalandı

’da Covid-19 salgını son haftalarda düşüşe geçse de ölüm ve ilin üst düzey yöneticilerinin Covid-19’a yakalandıklarına dair haberler gelmeye devam ediyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:07 ABONE OL
İl Sağlık Müdürü ve Başhekim Covid-19’a yakalandı

Hatay'da Covid-19 salgını son haftalarda düşüşe geçse de ölüm ve ilin üst düzey yöneticilerinin Covid-19'a yakalandıklarına dair haberler gelmeye devam ediyor.

Hatay'da Salgın ile mücadelede ön saflarda yer alan İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu da Covid-19'a yakalandı. Kendilerini iyi hissetmeyen Hambolat ve Bayrakçıoğlu test yaptırdı. Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan testlerin sonucu positif çıktı. Evlerinde kendilerini izole eden Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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İl Sağlık Müdürü ve Başhekim Covid-19’a yakalandı
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