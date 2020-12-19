İlk ihracat treni yolculuğunu tamamladı! Tren Çin'in Xi'an şehrinde

Türkiye- Çin ilk ihracat blok treni Çin'e ulaştı. 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ihracat treni, 15 günde 8 bin 963 kilometre yol kat ederek Xi'an şehrine olan kesintisiz yolculuğunu tamamladı.

İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Çin'e olan yolculuğunu tamamladı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Bükü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak yurt dışındaki ilk durağı Gürcistan'a ulaşan ihracat treni burada 220 kilometre, Azerbaycan'da 340, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Türkiye'de üretilen bin 400 soğutucu beyaz eşyanın bulunduğu ihracat treni bin 100 kilometresini Türkiye topraklarında olmak üzere toplamda 8 bin 963 kilometre yol kat etti.

ÇİN İHRACAT TRENİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ZAFERİMİZDİR"

Türkiye-Çin ilk ihracat blok treninin Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını sosyal medya hesabından duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyurduğunu belirterek; "Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir!" dedi.