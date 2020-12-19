Koronavirüs tedavisi gören İyi Parti ilçe başkanı kalp krizinden öldü

Kayseri'de İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ yaşamını yitirdi. Önceki gün Koronavirüs teşhisi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erdal Dağ'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Haziran ayında gerçekleştirilen genel kurulda İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı seçilen Erdal Dağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Erdal Dağ, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda emekli binbaşı olan Erdal Dağ'ın ölümü ailesi ve partililerini yasa boğdu. Erdal Dağ, bugün Kayseri7de son yolculuğuna uğurlanacak.