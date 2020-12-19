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Kovid-19 aşılarına acil kullanım onayı

ANKARA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Kovid-19 aşılarına acil kullanım onayı
Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle "Acil Kullanım Onayı (AKO)" ile ilgili madde eklendi. Buna göre Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilecek.
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Kovid-19 aşılarına acil kullanım onayı
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