Son dakika: İsveçli vekilden skandal Türkiye sözleri! HDP'ye dayanışma mektubu gönderip, PKK'yı görmezden geldi

Kakabaveh'in HDP'lileri temsilen eski Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, ve Diyarbakır eski Belediye Eşbaşkanı Gülten Kışanak'a mektubunun "Ben, senin ve diğer yoldaşların her şeye rağmen demokrasi, düşünce özgürlüğü, Kürt halkının ve kadınların en temel haklarının kazanım mücadelesinde başladığınız günkü kadar kararlı olduğunuza inanıyorum" dediği belirlendi.



Kakabaveh, tutuklu HDP'lilerin durumlarını bundan bir kaç ay önce parlamentonun gündemine getirmiş ve HDP'lilerin serbest bırakılmaları için İsveç'in girişimde bulunmasını talep etmişti.