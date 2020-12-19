Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı etabı bugün açılıyor

Türkiye'ninana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Akyazı etabı bugün törenle açılacak. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Akyazı etabıyla önemli bir parça daha tamamlandı. Yolun bu kesiminde Sakarya Nehri üzerinden geçen ve orta açıklığı 110 metre, toplam uzunluğu 260 metre olan dengeli konsol tipi özel yapım bir viyadük dikkat çekiyor. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Otoyol, yakıt ve zamandan tasarruf sağlarken gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salımının önlenmesine de katkı sağlıyor.Açılış töreni sonrası bu gece 00.01'den itibaren trafiğe açılacak yeni kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, makinelerinin ve bisikletlerin girmesi yasaklandı. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km, azami hız 120 km olacak.