Maskesiz-mesafesiz kumar oynarken yakalandılar! 30 bin lira ceza yediler

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir adreste yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan adreste bulunan, salgın kurallarına uymayan ve kumar oynadıkları tespit edilen toplamda 12 kişiye 30 bin 605 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığı tespit edildi. Adrese baskın yapıldı. O anlar polis kameralarına da yansıdı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları tespit edilen ve iskambil oynayan 12 kişiye 24 bin 480 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan beş kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında altı bin 125 lira idari para cezası kesildi. Kumar geliri olduğu değerlendirilen üç bin 60 liraya el konuldu. Adreste bulunan 12 kişiye toplamda 30 bin 605 lira para cezası kesildiği belirtildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.K. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Adres ise Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.