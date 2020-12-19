Milletimiz size had bildirmeye devam edecek

Başkan Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e AK Parti'den sert tepki geldi:Diktatör Franko'nun Türkiye'deki temsilcileri, Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franko'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir, milletin adamıdır. Yetkisini ve gücünü milletinden alır.Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör demek 5. kol faaliyetidir.Hakaret ettiğin lider, darbeci vesayetçileri devirdi, küresel egemenlere meydan okudu.Diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. İlla bir diktatör arıyorsan genel başkanına bak. Ha o da diktatörcük bozuntusu!İnsanları başörtüsü ile üniversitelere sokmayacaksınız, 'diktatör' biziz, 28 Şubat'a 'evet' diyeceksiniz, 'diktatör' biziz. Kurban olun böyle diktatöre. Müptezeli ciddiye almayın.Soytarı bozuntularına hatırlatırız ki Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 yılda gerçekleştiren, Atatürk'ün "İstiklâl-i Tam", "Tam Bağımsız Türkiye" hedefini ordumuzla destanlar yazarak hayata geçiren liderdir Erdoğan.Biden'la aynı dili konuşmayı siyaset sanan acizler sizi! Haddinizi bilmezseniz, milletimiz haddinizi bildirmeye devam edecek.Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler. Satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları, kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerler, hem millet, hem hukuk önünde hesap verecektir.