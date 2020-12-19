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MSB: tamamlandı

Bakanlığı, ' VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:12 ABONE OL
MSB: Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 'NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi' kapsamında icra edilen 'Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı" denildi.


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MSB: Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
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