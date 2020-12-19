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MSB: 'ın kuzeyinde 3 'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:34 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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