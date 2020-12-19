Rüşvetten gözaltına alınan CHP'li kendini böyle savundu

Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir Aydar kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben rüşvet almadım. Bir Allah'ın kulu da bana rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım, almam da. Ceyhan'da en namuslu belediye başkanlığını ben yaptım" dedi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, rüşvet aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Ceyhan İlçe Belediyesi binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan KOM ekipleri, CHP'li eski Başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüpheli her yerde aranıyor.

"HAKİM MİSİN SEN?"

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen eski başkan Kadir Aydar, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kadir Aydar, rüşvet almaz. Rüşvet alanlar başkaları. Kadir Aydar'ın rüşvet aldığının belgesi var mı? Hakim misin sen de hemen rüşvet aldın diyorsun" diyerek tepki gösterdi.