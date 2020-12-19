Saldırıya uğrayan ceylanı muhtar kurtardı

Kocaeli Kandıra İlçesi Beylerbeyi Köyünde meydana gelen olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaralı ceylanı, köy muhtarı son anda kurtardı.

Kocaeli Kandıra İlçesi Beylerbeyi Köyünde meydana gelen olayda, bir gurup sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ceylan'ı gören Köy Muhtarı ve Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, sokak köpeklerini kovalayarak yaralı Ceylan'ı kurtardı.

Ardından yaralı ceylana müdahalede bulunan Musa Yener ve köy sakinleri durumu Kandıra Orman İşletme Müdürü Musa İşçioğlu ile Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Mine Daştemur'a haber verdi. Yaralı ceylan, olay yerine gelen Orman İşletme yetkililerine teslim edilerek Tedavi merkezine götürüldü. Ceylan'ın tedavisi sonrası tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.