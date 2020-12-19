Şanlıurfalı vekil ve başkanlardan ‘Gaziantep’ açıklaması

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta hayatını kaybederken 11 hasta ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirilirken yaralılar ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaşanan patlama sonrası Şanlıurfa Milletvekilleri ve Belediye Başkanları sosyal medya hesaplarında 'geçmiş olsun Gaziantep' paylaşımında bulundu.

BAŞKAN BEYAZGÜL BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: "Komşumuz #Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

VEKİL YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız: "Gaziantep'te özel bir hastane'nin yoğun bakım bölümünde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. #Gaziantep." dedi.

VEKİL AKAY DA YAZDI

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Akay: "Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. #Gaziantep." dedi.

"BAŞSAĞLIĞI VE ACİL ŞİFALAR DİLERİM"

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş Olsun #Gaziantep." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: "Başımız sağ olsun. Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim." dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli: "#Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Gaziantep." dedi.