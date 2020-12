Son dakika: Şehir eşkıyaları yine sahnede! 'İğne canımı yaktı' bahanesiyle darp edilen sağlıkçı anlattı

Ankara'da özel bir tıp merkezinde iğne yapılırken canı yandığı için tepki gösteren yaşanan arbedenin ardından da hastaneden giden 23 yaşındaki gözü dönmüş genç, akrabasıyla hastaneye tekrar gelerek sağlık çalışanını tabancayla darp etti. İki şehir eşkıyası silah zoruyla hastane dışına çıkarttıkları acil tıp teknisyenini tabancanın kabzasıyla dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki özel tıp merkezinde yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle acil servise başvuran Gazi Y.'ye (23) tedavi amaçlı iğne uygulandı. Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi. Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü. de araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi. Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü.'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.





Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar geldi. Şehir eşkıyası gibi hastaneye tabancalarla gelen Gazi Y. İle Can Y., hastaneye girerek Y.F.Ü.'yü silah zoruyla dışarıya çıkardı. İki zanlı, hastanenin önünde sağlık görevlisini darp etti. Y.F.Ü., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana tepki gösterdi. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanan Y.F.Ü., doktor raporu alarak, şikayette bulundu. Diğer sağlık çalışanlarının da şikayetçi olduğu Gazi Y. ve Can Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.





Başında, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Y.F.Ü, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Gazi Y.'ye reçete edilen iğnenin ağır bir ilaç olduğunu ifade eden Y.F.Ü., " ağır bir ilaçtı. Bağırmaya başladı, sedyeleri yumrukladı. Ben ağır bir ilaç olduğunu, yürüdükçe ağrısının azalacağını söyledim. Arbede sonrası 'bekleyin, ben geliyorum birazdan, sizinle görüşeceğim' deyip gitti. 10- 15 dakika sonra yanına bir akrabasını alıp geldi. Beni dışarıya çıkardılar. Arkamdan silahın kabzasıyla vurdu. Yanındaki akrabası da silahı çıkarıp kabzasıyla vurmaya başladı. O an benim şuurum kayboldu, yere düştüm. Tekme, yumruk, silahlarla devam ettiler" dedi. Acil Tıp Teknisyeni, iki zanlının yardıma gelen diğer sağlık çalışanlarına da tabancanın namlusuna kurşunu verip, doğrultarak yaklaştırmadıklarını söyledi.