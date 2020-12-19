Son dakika: 11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! Polisten nokta operasyon: YAKALANDI!

İstanbul'da 15 lira para teklif ettiği 11 yaşındaki bir çocuğu restorana yemeğe götürme vaadiyle kaçırma teşebbüsünde bulunan 19 yaşındaki şüpheli, İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalandı.



İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 17 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. İddialara göre bir kişi; 11 yaşında olan U.V.'nin yanına geldi. O kişi, U.V. isimli çocuğa 15 lira teklif etti ve bir restorana götürerek kendisine yemek yedirme teklifinde bulundu.

Bu "Kaçırma Teşebbüsü" üzerine korkan U.V. koşarak uzaklaştı. "Kaçırma Teşebbüsü" ile ilgili soruşturma açan İstanbul Polisi olayın gerçekleştiği nokta ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelinin açık kimliği ve ikamet adresi kısa süre içerisinde tespit edildi. 19 yaşındaki şüpheli Yasin K., İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yasin K. tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.